Engelli genç kızın feci ölümü

İzmir'in Gaziemir ilçesi Dokuz Eylül Mahallesi'nde özel bir bakım merkezinde kalan zihinsel engelli Sudenaz Özbek (19), kahvaltı sırasında yemeğin nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı.



Özbek'in nefes alamadığını fark eden görevliler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



Sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özbek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Özbek'in cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

