Engelli gence 'şaka' adı altında işkence ve taciz

İzmir'de yüzde 50 engelli gence iş arkadaşları tarafından "şaka" adı altında yapılan işkence ve taciz mahkemelik oldu.



Olay, İzmir Konak'ta bir akaryakıt istasyonunda geçen mart ayında meydana geldi. Şirkette çalışan 18 yaşındaki A.H. isimli yüzde 50 engelli gence iki iş arkadaşı tarafından işkence yapıldı.

Cep telefonu ile çekilen görüntülerde, N.S. ve F.K. isimli şüpheliler, A.H.'nin tüm vücudunu streç filme sarıp yere yatırdı, ardından tekme ve tokat atarak üzerine su döktü.



A.H'nin karşı koymalarına rağmen süren işkence sırasında zanlılardan N.S.'nin engelli gence cinsel tacizde bulunduğu da görüntülere yansıdı.

EŞİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU



A.S. isimli ortak arkadaşları tarafından çekilen görüntü WhatsApp grubunda paylaşılınca, A.H.'nin eşi R.H. bu paylaşımı görüp suç duyurusunda bulundu. A.H. savcılığa verdiği ifadede, çekilen görüntülerin ikazına rağmen arkadaş WhatsApp grubunda paylaşıldığını ve N.S.'den şikayetçi olduğunu belirtti.

"ŞAKANIN DOZUNU KAÇIRDIK"



Sanık N.S. ise ifadesinde, A.H. ile her zaman "kardeş gibi" şakalaştığını, görüntüleri A.H.'nin isteği ile arkadaşların bulunduğu WhatsApp grubunda paylaştığını ifade ederek, "Sanırım istemeden de olsa şakanın dozunu biraz kaçırdık" dedi. Sanık F.K. da ifadesinde olayın şaka olduğunu ifade etti.

Sanıklar sorusturma aşamasında yaklaşık 4 ay tutuklu kaldıktan sonra mahkemenin hazırladığı tensip zaptıyla tahliye edildi.

Sanıkların tutuksuz yargılanmasına tepki gösteren mağdurun eşi R.H, "Benim eşim o iş yerine bizim bebeğimiz için girdi. Biz onları ağabey, kardeş bildik. Benim tek isteğim gereken cezayı almaları. Şu videodaki görüntülerin cezası 4 ay nasıl olabilir? Duyarlı İzmir halkımızın yanımızda olmalarını bekliyoruz" dedi.

DURUŞMA 21 KASIM'DA



A.H.'nin avukatı Oğuzhan Bizkevelci de bir açıklama yaptı.

"Yargılanması süren ve ilk duruşması 21 Kasım'da olan dosyamızda yüzde 50 engelli raporu bulunan müvekkilim, dosyadaki delillerde çok açık bir şekilde görüldüğü üzere sanıklar tarafından defalarca istismara ve eziyete uğramıştır" diyen Bizkevelci şöyle devam etti:

"Sayın mahkemenin esas hakkında vereceği nihai kararda suçlulara gereken cezayı vereceğine inanıyoruz. İzmir mahkemelerinin adaletine güveniyoruz. Çıkan sonuç kamu vicdanını rahatlatacaktır. Halkımızdan tek ricamız özel kardeşlerimizin istismarına ve her türlü kötü muameleye maruz kalmasına karşı sessiz kalmamasıdır."

