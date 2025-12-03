Engelli hükümlüler, 3-7 Aralık tarihleri arasında açık görüş yapabilecek
03.12.2025 00:26
Anadolu Ajansı
AA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, infaz kurumlarındaki engelli hükümlü ve tutukluların 3-7 Aralık tarihleri arasında açık görüş yapabileceklerini duyurdu.
Bakan Tunç Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli hükümlü ve tutuklar için yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan engelli hükümlü ve tutukluların, 3-7 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız." ifadelerine yer verdi.