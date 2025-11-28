Engelli kardeşleri komşuları kurtardı

Ankara'nın Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde zihinsel engelli üç kardeşin yaşadığı tek katlı evde gece yarısı yangın çıktı.

Sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle başlayan yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Evde ikisi erkek üç zihinsel engelli kardeşin yaşadığı belirtildi. Kardeşlerin yangın sırasında komşuların yardımıyla evden çıkarıldığı öğrenildi. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, mahalleye giderek yangınla ilgili bilgi aldı.