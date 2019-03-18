Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesinde yaşayan bedensel engelli Muktedir Çapur (50), yakınları tarafından Akasya Sokak'taki evinin önünde kanlar içerisinde bulundu.
Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ve polis ekipleri, Çapur'un öldüğünü belirledi.
Bedensel engelli Muktedir Çapur'un tekerlekli sandalyesinin apartmanın önünde olduğu, dairenin önünde bıçaklanarak öldürüldüğü belirtilirken, boğazında da bıçak darbelerinin olduğu öğrenildi.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Muktedir Çapur'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sokaklarda kuruyemiş satan Muktedir Çapur'un öldürülmesiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.