Engelli kızını kurtarmak isterken balkondan düştü: Kucağındaki oğluyla birlikte hayatını kaybetti

Mardin'de bir anne, kucağındaki çocuğuyla balkondan düşmek üzere olan engelli kızını kurtarmak istedi. Ancak 3'ü de 6'ncı kattan düştü. Anne ve oğlu hayatını kaybederken, kızı ise ağır yaralandı.

Engelli kızını kurtarmak isterken balkondan düştü: Kucağındaki oğluyla birlikte hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde 'in Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bir apartmanın 6’ncı katında meydana geldi.

Semire Aktürk, 6 yaşındaki görme engelli kızının balkondan düşmek üzere olduğunu fark etti.

O sırada kucağında 3 yaşındaki oğlu olan anne, paniğe kapılıp kucağındaki oğluyla kızını kurtarmaya çalıştı.

Dengesini kaybeden anne ve iki çocuğu 6. kattan düştü.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Anne ve 2 çocuğu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Semire Aktürk ve oğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Duran kalbi çalıştırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan
küçük kız ise tedavi altında.

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