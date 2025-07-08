Engelli kızıyla boğulma tehlikesi geçiren baba hastanede öldü

Düzce'nin Gölyaka ilçesinden denize girmek için Cebeci Çamlık Mahallesi Uzunkum plajına gelen Murat Akın (52) ve kızı Rana Akın, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.



Vatandaşlar ve Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranlarınca sudan çıkarılan baba ile kızı, ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Baba Akın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Engelli kızın, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.



Murat Akın'ın cenazesinin defnedilmek üzere Güzeldere köyüne gönderildiği kaydedildi.