Engelli maaşı ne kadar olacak? 2023 Temmuz engelli maaş zammı

Asgari ücrete ara zam yapılması sonrasında pek çok kalemde değişiklik meydana gelecek. Zam olasılıklarına göre engelli aylığının ne kadar olacağı ilgili kişilerce sorgulanıyor. İşte, 2023 Temmuz engelli maaşı zammında son bilgiler...



ENGELLİ AYLIĞINA NE KADAR ZAM GELECEK?



Engelli aylığı da yeni asgari ücret ile birlikte yükselecek. Engell aylığı halen yüzde 40-69 oranında engelliler için 1738 TL.



Yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için 2 bin 609 TL olarak uygulanıyor.



Yüzde 25 zam olursa: Yüzde 40 ve üzeri engelli için 2 bin 172 lira, yüzde 70 ve üzeri engelli için 3 bin 261 lira



Yüzde 30 zam olursa: Yüzde 40 ve üzeri engelli için 2 bin 259 lira, yüzde 70 ve üzeri engelli için 3 bin 391 lira



Yüzde 35 zam olursa: Yüzde 40 ve üzeri engelli için 2 bin 346 lira, yüzde 70 ve üzeri engelli için 3 bin 522 liraya yükselecek.