Engelli maaşları ne zaman yatacak? 2023 Haziran engelli maaş ödemesi

Kurban Bayramı öncesi emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri erkenden hak sahiplerine ödendi. Öte yandan engelli aylığı olarak da bilinen sosyal yardım ödemesinin ödeme tarihi gündeme geldi. Söz konusu ödemeyi alma hakkı olan vatandaşlar, bayram öncesi araştırmalarını hızlandırdı. İşte, 2023 Haziran engelli maaş ödemesi hakkında bilgiler...



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI AÇIKLAMASI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yaşlı ve engelli aylığı ödemeleriyle ilgili şunu söyledi;



"Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor, toplam 1,4 milyon kardeşimizi bayramdan önce sevindiriyoruz."



TEMMUZ AYI YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?



Yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri, normal şartlarda vatandaşın doğum yılının son rakamına göre yapılmaktadır. Doğum yılının son rakamı: 0 ve 5 olanlar 5'inde, 1 ve 6 olanlar 6'sında, 2 ve 7 olanlar 7'sinde, 3 ve 8 olanlar 8'inde ve 4 ve 9 olanlar 9'unda ödeme alır.



Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri bayramdan önce yani haziran ayı içinde vatandaşların hesaplarına yatırılacağı açıklandı.



ENGELLİ MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



En az yüzde 40 oranında engelin olması ve bu durumu sağlık kurulu raporu ile belgelemesi gerekmektedir.



18 yaşını doldurmuş ve 69 yaşına girmemiş olanların başvuruları kabul edilmektedir.



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuruları kabul edilmektedir.



Şahsen başvuru yapamayacak durumda olan engelli bireylerin mahkeme kararı ile onaylanmış vasilerinin başvuru yapması gerekmektedir.



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın yönlendirdiği, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu alınmalıdır.



Engelli bireyler kendi tercihlerine göre bir hastaneden rapor alamamaktadır. Gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde vakıfa ulaştırılması ve başvuru onayı alınması gerekmektedir.