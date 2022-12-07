Engelli oğlu ile dalga geçen komşusunu uyardı, öldürüldü

Adana'da iki komşu arasındaki kavga ölümle bitti.



Olay, 26 Kasım günü saat 11.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre Yunus Akdağ (29), sokakta yürüyüş yapan komşusu Cumali Sucu'nun zihinsel engelli oğlu ile dalga geçti.



Bunun üzerine Sucu ile Akdağ arasında tartışma çıktı.



Kavgaya dönen olayda Yunus Akdağ evden aldığı sopayla Cumali Sucu'nun başına vurdu.



Ağır yaralanan 51 yaşındaki Cumali Sucu iki gün sonra hastanede hayatını kaybetti.



Olayın ardından kaçan saldırgan saklandığı bir evde gözaltına alınarak tutuklandı.



''ODUN PARÇASINI RASTGELE FIRLATTIM''



Yunus Akdağ'ın emniyetteki ifadesinde ''Üzerime yürüyünce kavga ettik. Evin önündeki odun parçasını rastgele fırlattım, başına çarptı'' dediği öğrenildi.