Engelli oğluyla dalga geçen komşusunu uyaran baba sopayla öldürüldü

Adana'da komşusunun başına sopayla vurduğu kişi öldü.
Olay, 26 Kasım'da saat 11.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.
Yunus A. (29), iddiaya göre sokakta yürüyüş yapan komşusu Cumali Sucu'nun (51) 20 yaşındaki zihinsel engelli oğluna hakaret edip dalga geçti.
Bunu öğrenen Cumali Sucu, komşusunu uyarınca önce tartışma, ardından da kavga çıktı.
Kavga sırasında komşu, evden aldığı sopayla Cumali Sucu’nun başına vurup kaçtı.
Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi yapılan Sucu, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Cumali Sucu kurtarılamadı.
''ODUN PARÇASINI RASTGELE FIRLATTIM''
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saklandığı adrese yaptığı baskında zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyete götürülen Yunus A.'nın ifadesinde, “Üzerime yürüyünce kavga ettik. Evin önündeki odun parçasını rastgele fırlattım, başına çarptı” dediği belirtildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.