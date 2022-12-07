Engelli oğluyla dalga geçen komşusunu uyardı, öldürüldü

Adana'da komşusunun başına sopayla vurduğu kişi öldü.

Yüreğir ilçesinde Yunus A. (29), iddiaya göre sokakta yürüyüş yapan komşusu Cumali Sucu'nun zihinsel engelli oğlu ile dalga geçti.



Bunun üzerine Cumali Sucu ile Yunus A. arasında tartışma çıktı.



Kavgaya dönen olayda Yunus A. evden aldığı sopayla Cumali Sucu'nun başına vurdu.



Ağır yaralanan 51 yaşındaki adam iki gün sonra hastanede hayatını kaybetti.



Olayın ardından kaçan saldırgan saklandığı bir evde gözaltına alınarak tutuklandı.

''ODUN PARÇASINI RASTGELE FIRLATTIM''



Yunus A.'nın emniyetteki ifadesinde ''Üzerime yürüyünce kavga ettik. Evin önündeki odun parçasını rastgele fırlattım, başına çarptı'' dediği öğrenildi.

