Engelli rolüyle sandalye hırsızlığı

Olay, Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Gevher Nesibe Mahallesi'nde meydana gelen tekerlekli sandalye hırsızlığı ile ilgili olarak Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda 21 saatlik güvenlik kamerası ve KGYS görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelilerin H.E.K. (18) ve S.G. (17) olduğu belirlendi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanırken H.E.K.'nin yapılan incelemesinde 7 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

Çalınan tekerlekli sandalyeler ise sahibine teslim edildi.



BİRİ TEKERLEKLİ SANDALYEYE OTURDU, DİĞERİ ONU SÜRDÜ

Öte yandan meydana gelen hırsızlık olayı, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; şüphelilerden birinin evin önünde bulunan tekerlekli sandalyeye oturduğu, diğerinin ise sürerek uzaklaştığı görülüyor.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.