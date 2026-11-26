TÜBİTAK desteğiyle yürütülen proje kapsamında akademisyenler, sporcular ve spor dünyasının temsilcileri Ankara'da bir araya geldi. Çalıştayda engelli sporcuların karşılaştığı sorunlar masaya yatırılırken, Türkiye 'ye özgü uzun süreli engelli sporcu yetiştirme modelinin geliştirilmesine yönelik çözüm önerileri ele alındı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) yürütücülüğünde, TÜBİTAK desteğiyle hayata geçirilen "Engelli Sporcular İçin Fırsat Eşitliği: Olimpiyatlara Giden Yolda Tesis, Araç-Gereç ve Antrenman Standartlarının Geliştirilmesi" başlıklı araştırma projesi kapsamında Ankara'da çalıştay düzenlendi.

19 Kasım 2026 tarihinde GSB Şehit Ümit Çoban Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştaya akademisyenler, sporcular ve spor alanının farklı paydaşlarından oluşan 37 kişi katıldı.

Çalıştayda engelli bireylerin spora erişiminden profesyonel sporculuk süreçlerine, tesislerin fiziki koşullarından antrenman standartlarına kadar pek çok konu değerlendirildi.

Çalıştayda engelli sporcuların karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

ENGELLİ SPORCULARIN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR ELE ALINDI

TÜBİTAK 1001 Spor Araştırmaları Çağrısı kapsamında desteklenen 224K878 numaralı proje, engelli sporcuların sportif potansiyellerini geliştirmelerini sağlayacak bilimsel temelli standartların oluşturulmasını amaçlıyor.

Proje, ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sinan Kalkan'ın yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor. Araştırma ekibinde Fırat Üniversitesinden Prof. Dr. Fatma Erdoğan ile Ankara Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Örsoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden Prof. Dr. Sibel Nalbant, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden Prof. Dr. Durmuş Özbaşı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden Doç. Dr. Büşra Süngü, Fırat Üniversitesinden Doç. Dr. Aysel Kızılkaya Namlı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’dan Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Hatipoğlu Özcan yer alıyor. Projenin danışmanlığını ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Yunus Eryaman, İstanbul Bilgi Üniversitesinden Prof. Dr. Dilara Sevim Özer ve Katar Üniversitesinden Dr. Ferman Konukman yer alıyor.

Araştırma kapsamında engelli sporcuların karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesi, spor tesislerinin erişilebilirliğinin artırılması, kullanılan araç ve gereçlerin standartlaştırılması ve bireysel ihtiyaçlara uygun antrenman programlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

BEŞ FARKLI ALANDA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GELİŞTİRİLDİ

Çalıştayda oluşturulan beş çalışma grubu, engelli sporcuların karşılaştıkları sorunları farklı yönleriyle değerlendirdi.

Katılımcılar; spora erişim ve fiziksel erişilebilirlik, eğitim ve antrenörlük, kurumsal yapılanma ve mevzuat, sosyal destek ve aile katılımı ile sürdürülebilirlik ve finansman başlıklarında görüş alışverişinde bulundu.

Özellikle spor tesislerinin engelli bireylerin kullanımına uygun hale getirilmesi, nitelikli antrenörlerin yetiştirilmesi, sporcuların ihtiyaç duydukları ekipmanlara erişimi ve ekonomik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi konuları öne çıktı.

Çalışma gruplarında ortaya konulan önerilerin, engelli sporlarında fırsat eşitliğini artırmaya yönelik bilimsel araştırmalara katkı sağlaması amaçlanıyor.

TÜRKİYE'YE ÖZGÜ SPORCU YETİŞTİRME MODELİ HEDEFLENİYOR

Projenin en önemli hedeflerinden birini, Türkiye'nin koşullarına uygun, uzun süreli ve sürdürülebilir bir engelli sporcu yetiştirme modelinin geliştirilmesi oluşturuyor.

Bu modelle engelli bireylerin spora başladıkları ilk aşamadan ulusal ve uluslararası müsabakalara katılım süreçlerine kadar sistemli biçimde desteklenmeleri amaçlanıyor.

Sporcuların bireysel özellikleri, branşların teknik gereksinimleri, tesis imkânları ve antrenman koşullarının birlikte değerlendirilmesi öngörülüyor.

BİLİMSEL VERİLER POLİTİKA ÖNERİLERİNE DÖNÜŞECEK

Çalıştayda katılımcıların görüşleri, çok paydaşlı modifiye Delphi yöntemi kullanılarak bilimsel araştırma verilerine dönüştürüldü.

Bu yöntemle engelli sporlarında öncelikli sorunların belirlenmesi, farklı paydaşların ortak görüşlerinin ortaya konulması ve uygulanabilir çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Sinan Kalkan, çalıştayın farklı alanlardan gelen katılımcıların deneyimlerini bilimsel verilerle bir araya getirmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

Kalkan, engelli sporcuların bireysel özelliklerine ve spor branşlarının gereksinimlerine uygun antrenman, tesis ve araç-gereç standartlarının geliştirilmesinin projenin temel amaçları arasında bulunduğunu ifade etti.

HEDEF ULUSLARARASI BAŞARIDA FIRSAT EŞİTLİĞİ

Çalıştaydan elde edilen verilerin, proje kapsamında yürütülen diğer araştırmalarla birlikte değerlendirilerek bilimsel yayınlara, uygulama rehberlerine ve ilgili kurumlara yönelik politika önerilerine dönüştürülmesi planlanıyor.

Araştırmanın tamamlanmasıyla engelli sporcuların spora katılım olanaklarının geliştirilmesi, antrenman süreçlerinin iyileştirilmesi ve uluslararası organizasyonlara hazırlık aşamalarında karşılaşılan eşitsizliklerin azaltılması hedefleniyor.

TÜBİTAK destekli proje, engelli sporlarında fırsat eşitliğini yalnızca tesislere erişim açısından değil; eğitim, sporcu gelişimi, kurumsal iş birliği ve sürdürülebilir destek mekanizmaları çerçevesinde ele alarak Türkiye'de engelli sporunun gelişimine bilimsel katkı sunmayı amaçlıyor.