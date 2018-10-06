İlişkili Haberler İstanbul'da halk otobüsü köprüye çarptı

Belediyeden yapılan açıklamada, İstanbul Otobüs A.Ş'ye bağlı erguvan renkli bir otobüsün sürücüsünün engelli bir vatandaşı araca almadığı belirtilerek, "36 CE (Cebeci-Eminönü) hattında çalışan B-1846 kodlu otobüs şoförü, O04309 sicil numaralı Alaettin Akbaşoğlu, Karaköy durağına yanaştığında engelli bir vatandaş araca binmek istemiş, ilgili araç şoförü engelli vatandaşı almadan yoluna devam etmiştir." denildi.



İlgili şoförün cezalandırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Olay idaremize ulaştığı anda inceleme başlatılmış, denetim ekibimiz olay yerine yönlendirilmiştir. Yapılan çalışma neticesinde olayı gerçekleştiren şoförün sertifikasına el konularak görevinden el çektirilmiştir, olayda kusuru bulunan araç işletmecisi ve ilgili şoför hakkında ihlal raporu oluşturularak Yaptırım Komisyonuna sevk edilmiştir."



"BU TÜR YANLIŞ DAVRANIŞLARA KESİNLİKLE GÖZ YUMMAYACAĞIZ"



İstanbul Otobüs A.Ş'den yapılan açıklamada da yanlış davranışlara kesinlikle göz yumulmayacağı vurgulandı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir şirketi olarak vatandaşlara kaliteli hizmet sunmak, özellikle de engellilerin günlük hayata katılımlarını kolaylaştırmak, üretime ve sosyal hayatta yer almalarını sağlamak amacıyla görev yapıldığı aktarılan açıklamada, "İstanbul toplu ulaşımında hizmet veren araç filomuzun tamamı engelli erişimine uygun araç standartlarına sahiptir. Araçlarımızda görevli her şoförün sertifikalandırma ve eğitim süreci içerisinde en önemli başlıklardan biri de engelli vatandaşlarımızla iletişim ve onların seyahatlerini kolaylaştırmak için araçlarımızdaki mevcut ekipmanların kullanımı ve şoförlerimizin bu ekipmanların kullanımı konusundaki yükümlülüklerini içermektedir." ifadelerine yer verildi.



Sorumlu işletmeci ve şoför hakkında gerekenin yapılacağı hatırlatılan açıklamada, şöyle denildi:



"Ancak zaman zaman kimi şoförlerimizin kural dışı davranmalarından dolayı münferit bu tür olaylar yaşanabilmektedir. Olay idaremize ulaştığı anda denetim ekiplerimiz yönlendirilmiş, şoför görevden uzaklaştırılmış olup, sorumlu işletmecisi ve şoför hakkında tahkikat ve yaptırım süreci devam etmektedir. Bu tür yanlış davranışlara kesinlikle göz yummayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

