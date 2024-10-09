Engelli yaşlı çiftin yolu parke taşla kaplandı

Yürümede büyük zorluk yaşayan yaşlı çiftin günlük yaşamını daha rahat ve bağımsız bir şekilde sürdürebilmesini sağlamak amacıyla yıllardır kullanmak zorunda kaldıkları patika yol yeniden düzenlendi. Yukarı Örencik Mahallesi’nde ikamet eden Bahri Ok ve eşi Hatice Ok, kendileri için gerçekleştirilen yol yapım çalışmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

Yıllar önce geçirdiği trafik kazası sonucu yürümede zorluk çeken Bahri Ok’un engelli aracıyla bile hem yokuş hem de toprak olan yolda yaşadıkları zorluğu, Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik’e bildiren Mahalle Muhtarı Mükremin Karakurt; “Yaşlı çiftimizin bu sıkıntısına en kısa sürede derman olan Ertuğrul Başkanım ve Belediye Ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Bize ikinci kez dedirtmeden engelli çiftimizi ve ailesini rahata kavuşturdular” dedi.



Anne ve babasına en büyük iyiliğin yapıldığını belirten Ok çiftinin oğulları Haluk ve Serdal Ok, “Yolun eski halindeyken motorumuzla bile geçmede zorluk yaşıyorduk. Tarladan bahçeden getirdiğimiz ürünlerimizi sırtımızda taşıyarak çıkartıyorduk. Ama şimdi yapılan çalışma sayesinde hem annemiz hem de babamız ve hatta çocuklarımız daha rahat hareket edebiliyorlar. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun teşekkürlerimizi sunuyoruz “ifadelerini kullandılar.