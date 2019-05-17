İstanbul Gençlik Platformu, Engelliler Haftası kapsamında engelli çocuklarla birlikte önemli bir projeye imza attı.



Yüzü aşkın engelli çocuk, birçok farklı lise ve üniversitede eğitim gören yüz gönüllü gençle bir araya gelerek Hayaller Engel Tanımaz ismiyle bir uçurtma festivali düzenledi.

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde Gönül Pınarı Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde gerçekleşen festivalde birbirinden renkli anlar yaşandı.

Projeyle ilgili konuşan İstanbul Gençlik Platformu Başkanı Doğa Can Coşar “Biz bu özel günü ve haftayı engelli kardeşlerimiz ile birlikte geçirmek istedik. Onların hayata karşı verdiği mücadeleyi büyük bir hayranlıkla izliyoruz. Esasen onların bizden değil bizim onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Ortak olarak bildiğimiz bir doğru var ise o da hayallerin engel tanımadığıdır. Bugün bu özel günde hayallerimizin engel tanımayacağının en güzel ve keyifli yollarından birisi olarak bir uçurtma festivali düzenledik. Umuyorum ki bugün gökyüzünde dolaşan uçurtmalarımız gibi yarın engelli kardeşlerimizle birlikte nice hayalleri hayata geçireceğiz” diye belirtti.



Velilerden Havva Yolcular ise “Oğlum 11 yaşında ve doğumundan beri down sendromlu. Engelli bir çocuk annesi olarak dünümüz, bugünümüz, yarınımız tamamen onun hayatına göre şekilleniyor. Biz ailelerin tek isteği çocuklarımızın toplumun bir parçası olabilmesi, sevgi görmesi ve diğer çocuklarla bir şeyleri paylaşabilmesi. Onlar bir ayrımcılık değil, sadece anlayış istiyor. Bugün genç arkadaşlarımızın çocuklarla hep birlikte böyle bir proje yapması beni çok mutlu etti, çok duygulandırdı” dedi.



İstanbul Gençlik Platformu Gönüllüleri ise bundan sonraki projelerinde sadece engelli çocukları hedef almayı değil, aynı zamanda engelli gençlerle birlikte projeler hayata geçirmek istediklerini ifade etti.