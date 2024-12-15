"Engelliyim, gidecek yerim yok" diyen adam ölü bulundu: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama

Görüntülerde yardım isteyen ve soğuktan öleceğini söyleyen 58 yaşındaki Adnan Kale, sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından hareketsiz halde yatarken görüldü. Durumun bildirilmesi üzerine sokağa gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kale'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye doktorları tarafından yapılan kontrollerde Adnan Kale'nin vücudunda darp izi olmadığı tespit edildi. Adnan Kale'nin cansız bedeni, yapılan kontrolün ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne götürüldü. "LÜTFEN BANA YARDIM EDİN" DEMİŞTİ Öte yandan, dün bir vatandaş tarafından videoya alınan Adnan Kale'nin, "Lütfen bana yardım edin. Soğuktan öleceğim. Engelliyim ve gidecek yerim yok. Ağabeyim doktor" dediği anlar yürek burktu.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA



İzmir Büyükşehir Belediyesi, vefat eden adama yardımda bulunmadığına ilişkin iddialar ile ilgili açıklama yaptı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımıza bağlı ekiplerimiz 19.11.2023 tarihinde de yapılan ihbar üzerine engelli vatandaşımızın bulunduğu noktaya gitmiş, kişi Büyükşehir’e bağlı Müyesser Tufan Geçici Erkek Konukevi’ne getirilmiş, engelli olması ve kendisine en uygun hizmet alabilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Engelli Hizmetleri Birimi ile iletişime geçilerek 2022/06 numaralı genelge kapsamında 27.11.2023 tarihinde TOREN Engelli Bakım Merkezi’ne yerleştirilmesi sağlanmıştır.

Engelli vatandaşımız daha sonra alkol bağımlılığı nedeniyle kurumdan kendi isteğiyle ayrılmış, dün sosyal medyada geçen haber dışında herhangi bir ihbara konu olmamıştır. 14.12.2024 tarihinde belirtilen adrese gidilmiş fakat vatandaşın vefat ettiği bilgisi alınmıştır. Müyesser Turfan Geçici Erkek Konukevimiz an itibariyle evsiz 72 vatandaşımıza hizmet sağlamaya devam etmektedir.”

