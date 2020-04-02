'Engelsiz 112' sokağa çıkma yasağı kapsamındaki engelliler için devrede

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü ya da kronik rahatsızlığı olduğu için sokağa çıkamayan işitme ve konuşma engellilerin, "Engelsiz 112" uygulamasını arayarak ihtiyaçlarını yetkililere iletebileceğini duyurdu.

İHA - Anadolu Ajansı 02.04.2020 - 15:18

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren işitme ve konuşma engelli vatandaşlara yönelik 112 Acil Çağrı Merkezi personelince bilgilendirme videosu hazırlandı.

Videoda, 112 Acil Çağrı Merkezinde görevli iki kadın personel işaret diliyle "Sayın 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımız, yaşanan corona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkmanız yasaktır. İhtiyaç anlarınızda lütfen 'Engelsiz 112' uygulaması üzerinden bizi arayın" bilgilendirmesinde bulundu. 

"Engelsiz 112" uygulaması, akıllı telefon ya da tabletlere "App Store" ya da "Play Store"dan ücretsiz indirilebiliyor.

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