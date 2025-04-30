Engin Polat ve babasına hapis cezası

İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın dördüncü celsesine, tutuksuz sanıklar Engin Polat ve Sezgin Polat katılmazken, sanık Ahmet Gün ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme, sanıklar Engin Polat ve Sezgin Polat'ın "Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet" suçundan ayrı ayrı 5 yıl 2 ay 15 gün kadar hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanık Ahmet Gün ise, "Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet" suçuna iştirak ettiği gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin şirketlerine yönelik, "sahte fatura kullanılması", "muhasebe hileleri yapılması" ve "çifte defter tutulmasına" yönelik suçlardan soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Zincirleme şekilde vergi usul kanuna muhalefet" suçundan Engin Polat, Sezgin Polat ve muhasebecileri Ahmet Gün hakkında "Vergi usul kanuna muhalefet" suçundan 8 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmış, savcılıkça hazırlanan iddianame, İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.