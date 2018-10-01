CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, bugün Meclis Genel Kurulu'nda yemin edecek.
Bir süre önce tahliye olan Berberoğlu, yeni yasama yılının başlamasının ardından bugün Meclis Genel Kurulu'nda yemin edecek.
Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın açılış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekillerine hitap edecek.
Erdoğan’ın hitabından önce Enis Berberoğlu, İçtüzükte yer alan "Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri katıldıkları ilk birleşimin başında ant içerler" hükmü gereğince yemin edecek.
BAYKAL'A DOKTORLARDAN İZİN ÇIKMADI
Bu arada rahatsızlığı nedeniyle tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın da yasama yılının başında yemin etmek istediği, ancak doktorlarının henüz buna izin vermediği öğrenildi.
VİDEO: MECLİS'İN YENİ SİSTEMLE İLK AÇILIŞI