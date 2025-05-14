Enişte dehşet saçtı: Kayınbiraderlerinden birini öldürdü, diğerini ağır yaraladı

Hatay'ın Antakya ilçesinde eşinden boşanma aşamasında olan A.S. isimli şahıs, kayınbiraderi Ahmet Yıldırım’ın Narlıca Mahallesinde bulunan iş yerine yanında yeğeni B.Ç. ile geldi.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada bıçaklar kullanıldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan bıçaklı kavgada Ahmet Yıldırım göğüs altından aldığı bıçak darbesiyle, kardeşi M.E.Y. vücudunun çeşitli bölgelerine aldığı bıçak darbeleriyle ve enişte A.S. ise göğüs kısmından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Yeğen B.Ç. de bıçakla kasık kısmından aldığı darbeyle yaralandı.

Şahıslar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındılar.

Şahıslardan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet Yıldırım hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayda yaralanan 3 şahsın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.