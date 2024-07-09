Enişte ve eski iş ortağı kayınbiraderlerinin husumeti kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'de tatlıcı dükkanı bulunan Mustafa ve kardeşi Ali Kahraman’ın iş yerine aralarında husumet bulunan eski iş ortakları ve aynı zamanda enişteleri olan Mustafa Yılmaz geldi. Taraflar arasında borç alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

İKİ KARDEŞİ VURUP İNTİHARA KALKIŞTI

Yaşanan arbede sırasında Mustafa Yılmaz, tabancayla kayınbiraderlerine ateş etti. İki kardeş vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, yılmaz, daha sonra tabanca ile kendisini vurarak intihara kalkıştı.

1 ÖLÜ, 2 YARALI



Silah sesini duyan çevredeki esnafın 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen Mustafa Kahraman, kardeşi Ali Kahraman ve Mustafa Yılmaz, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı.

Mustafa Yılmaz'ın tabanca ile vurarak ağır yaraladığı kayınbiraderlerinden Ali Kahraman tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayda yaralanan kardeşlerden Mustafa Kahraman ile intihar girişiminde bulunan Mustafa Yılmaz’ın tedavilerine devam edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi