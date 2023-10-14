Eniştesini 13 yaşındaki yeğeninin gözü önünde öldürdü

Batman'da Vahdettin Güneş, boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi tarafından dövülüp, tabancayla ateş edilerek ağır yaralandı. Güneş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Vahdettin Güneş'in, 13 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürüldüğü ortaya çıktı.

Eniştesini 13 yaşındaki yeğeninin gözü önünde öldürdü

'da Cudi Mahallesi 3531’inci Sokak'ta öğle saatlerinde iddiaya göre Vahdettin Güneş (36) ile boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi R.G. (29) arasında tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesiyle R.G., eniştesini sopayla ve yumrukla dövüp, yanında getirdiği tabancayla 6 el ateş ederek ağır yaraladı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güneş, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde R.G.'nin Güneş’e sopayla vurduğu ve ardından tabancayı peş peşe ateşlediği görüldü.

Görüntülerde ikilinin yanındaki 13 yaşındaki erkek çocuğunun Güneş’in oğlu, R.G.’nin de yeğeni olduğu öğrenildi.

R.G., polis ekiplerinin çalışmasıyla kaçtığı araçta, olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. R.G.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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