Eniştesini av tüfeğiyle vurup, başında bekledi

Mersin'in Tarsus ilçelinde O.M., teyzesinin kocası Halit A.'yı sokak ortasında av tüfeğiyle ateş açarak, yaraladı.

Saçmaların isabet ettiği Halit A. kanlar içinde yere yığılırken, O.M. ise elindeki silahla bir müddet başında bekledi.

Çevredekilerden 112'yi aramalarını isteyen şüpheli, daha sonra polisin geldiğini fark edince tüfeği atıp, olay yerinden kaçtı.

Şüphelinin, yaralının başında beklediği anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Ağır yaralanan Halit A., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bölgeyi ablukaya alan polis, O.M.'yi fazla uzaklaşamadan yakalayarak, gözaltına aldı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.