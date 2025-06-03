Eniştesini bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'nin Develi ilçesinde H.K. ile eniştesi İsmail Sınırtepe arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada H.K., eniştesi İsmail Sınırtepe’yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, İsmail Sınırtepe’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözaltına alınan H.K., İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.