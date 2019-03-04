İstanbul'un Pendik ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde sabah saatlerinde Şeref Ç. sorun yaşadığı eşinin kardeşlerinin evine gitti.
Şeref Ç. ile eşinin kardeşleri İsa ve Musa Ç. arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.
Şeref Ç.'nin açtığı ateş sonucu iki kardeş bacaklarından yaralandı.
İsa Ç.'nin silahından çıkan kurşunlar ise Şeref Ç.'nin ölümüne neden oldu. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Eniştesini öldürdü
DHATürkiye
İstanbul Pendik'te bir kişi, kavga ettiği eniştesini silahla vurarak öldürdü.
İstanbul'un Pendik ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde sabah saatlerinde Şeref Ç. sorun yaşadığı eşinin kardeşlerinin evine gitti.