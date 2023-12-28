Eniştesinin bıçaklı saldırısına uğrayan genç hayatını kaybetti

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Çilhane Mahallesi Vatan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semih Asilkefeli (22) ile eniştesi Ersin K. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Enişte Ersin K., Semih Asılkefeli'yi bıçakla ağır yaraladı.

Olayı ayırmaya çalışan baba Haluk Asilkefeli de elinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Semih Asilkefeli ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (ÖMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.



Yaralı genç, Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Enişte Ersin K. ise polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.