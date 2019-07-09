Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Emniyeti'ne başvuran 260 kişi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görevli bir binbaşı ile bir yarbayın subay, astsubay, uzman çavuş, polis ve bekçi olmalarına yardımcı olacaklarını belirterek kendilerinden para alıp dolandırıldıkları şikayetinde bulundular.

Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro ekipleri, başlattıkları çalışmada sahte binbaşı ve yarbayın izine ulaştı. Teknik-fiziki takibin ardından yüzlerce kişiyi dolandıran sahte binbaşı Abdullah Göktay Tüzüner ile sahte yarbay S.O. evlerinde gözaltına alındı.

NİŞANLISI TEŞHİS ETTİ

Abdullah Göktay Tüzüner'in, TSK'dan FETÖ nedeniyle ihraç edilen eniştesinin kimlik kartı ve üniformasını kullanarak kendini binbaşı olarak tanittığı ve aralarında nişanlısının da olduğu yüzlerce kişiyi dolandırdığı belirlendi. Arkadaşı S.Ö.'nün de kendisini yarbay olarak tanıtıp, Tüzüner'e yardım ettiği ortaya çıktı.

Emniyete gelen mağdurlar Tüzüner ve S.Ö.'yü teşhis etti. Tüzüner'in nişanlısını da dolandırdığı ise emniyette ortaya çıktı. Genç kadın, Tüzüner'i binbaşı olarak tanıdığını anlattı.

FİGÜRANLIK YAPMIŞ

Tüzüner, emniyetteki ifadesinde üniformalı fotoğraflar çekip sosyal medya hesaplarında paylaşması veüniformalı gezmesiyle ilgili olarak, "Heyecan olsun diye giyiyorum” dediği öğrenildi.

Tüzüner'in bazı dizi ve sinema filmlerinde figüranlık yaptığı da öğrenildi.

Gözaltı sırasında polise sahte askeri kimlik göstererek "Ne dolandırıcılığı kardeşim ben askerim benim dolandırıcılıkla ne işim olur" diye çıkışan Tüzüner, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kendisine yardım eden sahte yarbay arkadaşı S.O. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

