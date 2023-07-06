Enkaz altında kalan araçlar için 30 gün süre

Hatay'da depremde yıkılan binaların enkazında kalan 780 aracın şasi numarasının belirlendiğini açıkladı. Valilik, araç sahiplerinin 30 gün içerisinde araçlarını teslim alması gerektiğini duyurdu.

Enkaz altında kalan araçlar için 30 gün süre

Hatay Valiliği, depremlerde yıkılan binaların enkazının altından çıkarılıp motor ve şasi numarası belirlenen 780 aracın sahibinin, 30 gün içerisinde İl Emniyet Müdürlüğüne başvurarak araçlarını teslim alması gerektiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki depremlerde enkaz altında kalan araçların genel güvenliklerinin sağlanması amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Köy garajları, Kemal Çalıcı Tır Garajı ve İskenderun yolu Gümüş Otomotiv yanında bulunan yerleşkelerde muhafaza altına alınan 780 aracın motor/şasi numaralarından tespiti yapılmıştır. Tespiti yapılan araçların hak sahiplerinin mağdur olmaması, araçların daha fazla ekonomik değerlerini kaybetmemesi amacıyla hak sahipleri tarafından 30 gün içerisinde İl Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne başvurarak teslim almaları gerekmektedir." denildi.

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