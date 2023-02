Enkaz altında yaşam mücadelesi: Biri böcek diğeri zeytinle hayata tutundu

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremde enkazdan kurtarılanlardan iki kişi yaşadıklarını anlattı.



Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Arif Gürler'in tedavisi, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

''BİTKİ VE BÖCEK YEDİM''



Merkez Onikişubat ilçesinde 8 katlı binanın 4. katında yaşayan ve deprem sonrası kaldığı enkazın altından 96 saat sonra ekiplerce çıkarılan Gürler, topraktaki bitki ve böcekleri yiyerek hayatta kaldığını söyledi.

Arif-gürler

Toprak altında kaldığı süreçte eşini ve çocuklarını düşündüğünü anlatan Gürler, manevi yanı güçlü olan birinin bu tür durumlardan korkmayacağını ifade ederek, "Acıktığımda böcek yedim. Toprağın içinde ne bulduysam yedim, vitamin değeri olan bitkiler de var, böcekler de var. Yeter ki yemeye cesaret et. Elbiseden yırttığım parçayı idrarla ıslatıp su ihtiyacımı karşıladım. Bir belgeselde öğrenmiştim, öyle yaptım. Maneviyatınız iyi ise içeride karanlığa ışık yakıyorlar." diye konuştu.



Yaklaşık 25 yıllık eğitimci olduğunu belirten Gürler, kurtarılacağına hep inandığını kaydetti.



12 ZEYTİNLE 32 SAAT YAŞAM MÜCADELESİ



Görev amaçlı gittiği Hatay'da "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlere otelde yakalanan ve 32 saat enkaz altında kalan Yüksel Ergit de kurtarılmayı beklerken bir poşette bulduğu 12 zeytinle yaşama tutundu.

Hatay'da enkaz altından çıkarıldıktan sonra Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesine getirilerek tedavi altına alınan 32 yaşındaki Ergit, deprem sırasında yaşadıklarını anlattı.



Ankara'da özel şirkette çalıştığını, Hatay'a kısa süreli bir görev için gittiğini dile getiren Ergit, deprem esnasında kaldığı otel odasında bir masanın altına sığındığını belirtti.

Yüksel Ergit

Bu masanın kendisini koruduğunu söyleyen Ergit, "Bulunduğum odadan iki kat aşağıya düştüm. Elimde masanın demir parçası, üstümde de ikili bir koltuk vardı, onun üstünde de otelin demir yığınları. Bu şekilde bir odanın içinde kaldım. Hayatımda ilk kez böyle bir deprem yaşadım." dedi.



Kendisi gibi enkaz altında kalan ve sesi çıkabilen kişilerle irtibat kurduklarını, umudunu hiç yitirmediğini ve hep "Biri gelip bizi kurtaracak." diye kendine telkinlerde bulunduğunu anlatan Ergit, Ankara'dan gelen babası, iş arkadaşları ve sivil toplum kuruluşundan kişilerin yardımıyla enkazdan çıkarıldığını ifade etti.

''POŞETİN İÇİNDE SADECE 12 ZEYTİN VARDI''



Yüksel Ergit, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İçinde kaldığım enkazda çok küçük çapta bir görüş açım vardı, gece mi gündüz mü bilmiyordum. Sanki 10 gün orada kalmışım gibiydi. Enkaz altındayken sürekli artçı depremler oluyordu, dirseğimle hava almak için üstüme yıkılan tuğlaları kırıyordum. Tuğlaları kırarken bir poşete denk geldim, içinde sadece 12 tane zeytin vardı. Onu kolumun altına sakladım, her canım isteğinde, canım istedi mi ondan da emin değilim ama yedim. 32 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldım."



Kendisine önce Hatay'da ilk müdahalenin yapıldığını ve ardından Bilkent Şehir Hastanesine geldiğini aktaran Ergit, "Şu an iki ayağımı hareket ettiremiyorum ama inşallah buradaki tedavimle düzelecek. Şükretmeyi bilmek gerekiyor, Allah hepimizin yardımcısı olsun. Lütfen kimse umudunu yitirmesin." diye konuştu.



Depremi televizyondan öğrenmesinin ardından Ankara'dan oğlu için hızla Hatay'a giden ve oğlunun enkazdan kurtarılması için çabalayan baba Şükrü Ergit de çok geniş bir alanı etkileyen depremlerin ardından her yere aynı anda yetişilebilmesinin kolay olmadığını dile getirdi.



Şükrü Ergit, oğlunun küçücük bir delikten çıkarıldığını belirterek, "Bu bir mucize. Allah'ım evladımı ikinci kez bana bağışladı. Biri doğumu biri de şimdi... Çok şükür oğlum iyi, Allah bütün ailelere sabır versin, devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.



Yüksel Ergit'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.