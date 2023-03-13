Enkaz altındaki kızının sesli mesajları ortaya çıktı: Galiba ben de öleceğim

175 kişinin yaşadığı apartmanda 3. katta oturduklarını dile getiren Gövce, Yakınları orada olan kişilerle birlikte, ellerimizde enkazı kaldıralım dedik ama betonla savaş olmuyor. Öyle bir enkazı elinizle kaldıramazsınız. Düşünün ki her enkazın altından sesler duyuyorsunuz, 'Kurtarın beni, imdat' diye ama sadece bakakalıyorsunuz. Bu çaresizliği başka türlü yaşayamazsınız." dedi.



"ÖPTÜM, KOKLADIM, UYUYOR GİBİYDİLER"

Eşi ve kızlarını enkaz altından madencilerin çıkardığını anlatan Gövce, "Kızlarıma ulaştıklarında o kadar temizlerdi ki, stetoskop istediler. Çıkartıldıklarında öptüm, sarıldım, kokladım. Hala yanakları yumuşacıktı, mis gibi kokuyorlardı. Üzerlerinde hala ten kokuları vardı. Sanki 10 dakika önce vefat etmiş gibilerdi. Üçü de uyuyor gibiydi. Enkaz altından birçok cenaze çıkarttım ama insanın kendi yakını olunca çok başka oluyor." dedi.