Enkaz altından 3 gün sonra mesaj

25 saat süren kurtarma çalışmasını da anlatan Polat, şunları söyledi:



"İğne ile toprak kazar gibi çalıştık. Kardeşimizin ayağı sıkışmıştı. Bulunduğu yer çok kötü bir noktaydı. Üzerinde onlarca blok vardı. Doğalgaz sayacı ayağını sıkıştırmıştı. Çok fazla dolgu malzemesi vardı. Onu oradan ya ayağını keseceksiniz yada çok titiz bir çalışma ile saatlerce mücadele vereceksiniz. Bölge kötü karar sizin kararınız. Cerrahlar geldi bizden bir şey talep ediyor musunuz diye sordu. Biz buradan asla sizden bir şey beklemiyoruz dedik ve sapa sağlam çıkardık."



Bacağından yaralanan Mahmut Sami Şahin'in hastanedeki tedavisi sürüyor.



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