Enkaz başında 12 gün delil nöbeti tuttu: "Çocuklarımın ölümüne sebep olanların bulunmasını istiyorum"

"BU YAPTIĞIM, SON ANNELİK GÖREVİM ÇOCUKLARIMA"



Bir yıldan bu yana adaletin peşinde olduğunu ve hukuk mücadelesine devam edeceğini ifade eden Nurgül Göksu, "Bugün depremin yıl dönümü ve ben burada 3 tane çocuğumu kaybettim. Benim Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın İçişleri Bakanımızdan 1 yıldan bu yana istediğim şey sadece adaletti. Çünkü Cumhurbaşkanımız Adalet ve Kalkınma Partisi olarak yola çıktı. Ben de adalet isteyen bir anne olarak yola çıktım. Benim sesimi duymalarını istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan, İçişleri Bakanımızdan 150 günden bu yana firari olan kişilerin bulunması için bana yardım etmelerini istiyorum. Ben yüreği yanan bir anneyim, gerçekten 1 yıldan bu yana çok mücadele verdim. 3 tane hazineyi toprağın altına koydum ben, bu enkazda kaybettim çocuklarımı. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum" ifadelerini kullandı.



"HAK ARAYIŞINDAN YAS EVRESİNE GEÇEMEDİM"



"Bir yıl nasıl geçti hiç farkında değilim" diyen Göksu, "Çünkü hep yollarda geçirdim zamanı, oraya git, buradan gel, bunu bulmaya çalış, savcılarla görüş. Ben halen yas evresine geçemedim. Çünkü şu an mücadele evresindeyim. Çocuklarımın ölümüne sebep olan kişilerin bulunmasını ve yargılanmasını istiyorum. 29 Şubat’ta ilk duruşmamız var. Ben çocuklarıma Fatiha okuyamıyorum, çünkü kaybettiğime inanamıyorum. Çok kıymetliydi benim oğlum, gelinim ve torunum. Benim bu yaptığım, çocuklarıma son annelik görevim. Bu mücadeleyi bunun için veriyorum, vermeye de devam edeceğim” dedi.



Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel 876 YIL 6’ŞAR AY HAPİSLERİ İSTENİYOR



Ezgi Apartmanı’nın yıkılarak 35 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sonunda pastanenin işletmecileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel (47) ile pastanenin iç mekan tasarımcısı tutuklu Ertan Danacı’nın olası kastla kasten öldürme ve olası kastla yaralama suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar, müteahhit Yakup Aktaş (81) ve tutuklu fenni mesul Mehmet Tekin (59) hakkında ise bilinçli taksirle ölüme yaralanmaya neden olma suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bilirkişi raporunda asli kusurlu belirtilmesi üzerine tekrar ifadeleri alınmak istenen ancak adreslerinde bulunamayınca 11 Eylül 2023'te ise haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel’i yakalama çalışmaları devam ediyor.