Enkaz başında "kolon kesme" tartışması

Enkazın kaldırılmasını istemediklerini belirten Karaaslan, "Suçlu varsa bulunup cezalandırılmasını istiyoruz. 4 binadan biri ilk depremde yıkılıyor diğer 3'ü ise ikinci depremde yıkılıyorsa demek ki bir hata var. Bizim ev de ilk depremde yıkılmasaydı babam şu an bizimle olurdu.” diye konuştu.



MAĞAZA SAHİBİ İDDİALARI REDDETTİ



Enkaz kaldırma çalışmalarını izleyen mobilya mağaza sahibi Salih Sarı ise “Biz böyle bir şey olmasını ister miyiz? Kesinlikle öyle bir şey yok. Dış cephe değişikliği yapıldı, başka bir şey yapmadık. Bir usulsüzlük yapmadık. Herkes gibi biz de büyük acı çekiyoruz” dedi.



Ailenin isteği üzerine enkaz kaldırma çalışmaları durduruldu.

YIKILAN SİTEDE "KOLON KESİLDİ" İDDİASI