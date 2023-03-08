"Enkaz kaldırmada normal maske yetersiz" uyarısı

Deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları sırasında özel maske kullanılması gerektiği belirtildi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin enkazı kaldırılırken çalışanların normal maske yerine özel maske kullanmasının asbestten etkilenme riskine karşı önemli olduğunu bildirdi.

Depremin etkilediği illerde yıkım dolayısıyla tonlarca molozun ortaya çıktığına, eski binalarda asbest kullanılma olasılığının yüksek olduğuna işaret eden İlhan, asbestin ve silikanın solunum yoluyla hastalık yapan etkenler olduğunu vurguladı.

"Asbest, solunum yoluyla alınır ve akciğer kanseri ve akciğer zarı kanseri yapıyor, aynı zamanda karın zarı kanseri de ortaya çıkabiliyor. Hem asbest hem de silika partikülleri kronik akciğer hastalığı görülmesine neden oluyor." diyen İlhan, "Bu da akciğerlerde ortaya çıkan hastalıkla birlikte giderek solunum yolu kapasitesinin azalması gibi risklere yol açıyor. Her ikisi de akciğeri tutuyor. Bu nedenle bu etkenlerin solunmaması gerekiyor. Şu anda deprem bölgesinde bunlar söz konusu. Bu nedenle yerinde kontrolün yapılması önemli." ifadelerini kullandı.

"YAŞ ÇALIŞMA VE ASBESTTEN KORUYUCU MASKE TAKILMASI EN DOĞRU YAKLAŞIM"

İlhan, enkazın kaldırıldığı ve döküldüğü yerlerde alınması gereken tedbirlere ilişkin "Enkaz kaldırılmadan önce yaş olarak, yani ıslatılarak çalışılması gerekmektedir. Zor bir süreç ama toz dumanın engellenmesi, hastalık gelişimi açısından iyi bir kontrol sağlamaktadır. Enkazın döküldüğü yerlerde de tozun olmaması için ıslatılarak çalışılması gerekiyor. Bunun için önce bütün üzerinde ıslatma yapılmalı. Özel maskelerin çıkarılmaması önem taşıyor." dedi.

Çalışmalar sırasında vatandaşların bölgeden uzakta durması ve tozu solumaması gerektiğini belirten İlhan, ayrıca bu bölgede depremzedeler ve çalışanların maske takması gerektiğini ifade etti. İlhan, "İkinci önemli tedbir ise özel maske kullanılmasıdır. Bu, özellikle bu risklere karşı koruyucu olan özel maskeler olmalı. Çünkü, bu maskeler özellikle asbestten koruyucu bir özelliğe sahip." diye konuştu.

"TEMİZ BEZİN ISLATILARAK AĞIZA TUTULMASI ALERJİYE KARŞI KORUMA SAĞLAR"

Akciğer rahatsızlığı ya da alerjik hastalığı olanların da tozun ani etkilerine maruz kalmaması için bölgede bulunmamaları gerektiğine dikkati çeken İlhan, "Bu imkanlara sahip olmayanlar için ise temiz bir bezin ıslatılarak ağıza tutulması en azından alerjiye karşı koruma sağlayacaktır." bilgisini verdi.

Prof. Dr. İlhan, Sağlık Bakanlığınca bölge halkına yönelik sağlık takiplerinin yapıldığını ifade etti.