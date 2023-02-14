Enkazda 150 bin dolar bulundu

Rus arama kurtarma ekibinin, Türkiye'deki enkazda 150 bin dolar bulduğu bildirildi.

Enkazda 150 bin dolar bulundu

Rus arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 'deki enkaz çalışmalarında bulduğu 150 bin doları polise teslim etti.

Enkazda 150 bin dolar bulundu - 1

Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rus arama kurtarma ekibinin Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Ekibin, çalışmalar yürüttüğü enkazda, içinde 100 dolarlık çok sayıda banknotun yer aldığı bir kap bulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, 150 bin doları bulan paranın polise teslim edildiği bildirildi.

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