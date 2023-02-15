Enkazda duygulandıran not: Burada kızım var lütfen

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, bölgeden hem mutlu hem de acı haberler gelmeye devam ediyor.

Depremin vurduğu 10 ilden Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da çok sayıda bina yıkıldı.

Akevler Mahallesi'nde yıkılan 7 katlı binanın enkazı altında kalan 15 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



Enkazın üzerine, depremden kurtulan kişi tarafından yazıldığı tahmin edilen 'Burada kızım var lütfen. 13.02.2023' yazılı not görenleri duygulandırdı.



Enkaz altında bırakılan notun sahibinin kim olduğu ve yakınlarının kurtulup kurtulmadığı ise henüz bilinmiyor.