Enkazda duygulandıran not: Burada kızım var lütfen

Hatay'ın Antakya ilçesinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği yıkılan binanın enkazına bırakılan, 'Burada kızım var lütfen' yazılı not, görenleri duygulandırdı.

Enkazda duygulandıran not: Burada kızım var lütfen

'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, bölgeden hem mutlu hem de acı haberler gelmeye devam ediyor. 

Depremin vurduğu 10 ilden ’ın merkez ilçesi Antakya’da çok sayıda bina yıkıldı.

Enkazda duygulandıran not: Burada kızım var lütfen - 1

Akevler Mahallesi'nde yıkılan 7 katlı binanın enkazı altında kalan 15 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Enkazın üzerine, depremden kurtulan kişi tarafından yazıldığı tahmin edilen 'Burada kızım var lütfen. 13.02.2023' yazılı not görenleri duygulandırdı.

Enkazda duygulandıran not: Burada kızım var lütfen - 2

Enkaz altında bırakılan notun sahibinin kim olduğu ve yakınlarının kurtulup kurtulmadığı ise henüz bilinmiyor.

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