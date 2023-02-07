Enkazdakileri arayıp dalga geçenden 'hesabım çalındı' savunması

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde enkazdakileri arayıp dalga geçen şüpheli, 'hesabım çalındı' savunması yaptı.

Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bir internet grubundaki bazı kişilerin, enkaz altında kalanları arayarak, 'Seni kurtarmaya geliyoruz' diyerek dalga geçtiği ve kendi aralarında eğlendiğine yönelik ses kayıtları ortaya çıktı.

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Söz konusu kişilerden olduğu iddia edilen, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan S.A., dün polis merkezine giderek ifade verdi.



S. A., ifadesinde, olayı kendisinin yapmadığını, bilgisayar oyunu oynadığı kişi ile tartıştıktıktan sonra hesabının çalındığını iddia ederek şikayetçi oldu.

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Olayla ilgili Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri incelemelerini sürdürüyor.



Enkaz altındaki depremzedeyi arayarak dalga geçtiği belirlenen iki kişi yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin çektiği video sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. İstanbul'da yakalanan Y.S. ve M.B. 'nin adliyeye sevk edildiği öğrenilmişti.