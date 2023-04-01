Enkazdan 128 saat sonra kurtarılan mucize bebek annesine kavuştu

ANNENİN DE DURUMU İYİ



Refakatçisiz çocukların ailelerini arama çalışmaları çerçevesinde yapılan DNA testi sonucunda annesinin Yasemin Begdaş olduğunu tespit ettiklerini ve bebeğin ailesiyle kavuşturulması çalışmalarına başladıklarını anlatan Bakan Yanık, "Annesinin de bir taraftan tedavisi devam ediyor. Genel sağlık durumunda bir problem yok. İyileştikten sonra Gizem’i artık annesinin emanetine bırakacağız. Ama Gizem artık bizim de bebeğimiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak desteğimiz her zaman Gizem’in yanında olacak. Anneyle evladını kavuşturmak dünyanın en kıymetli işlerinden birisidir. O mutluluğa ortak olmak gerçekten bizim için de çok anlamlı oldu. Diliyor ve ümit ediyorum ki; Allah onlara uzun ve mutlu bir ömür nasip etsin, bir daha birbirlerinden ayrılmasınlar." ifadelerini kullandı.