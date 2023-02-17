Enkazdan 248'inci saatte kurtarılan Aleyna Ölmez'in sağlık durumu nasıl?

Kalem, enkaz altında nasıl bir pozisyonda bulunduğu ve nasıl korunabildiğine dair soruyu da cevapladı. Ölmez'in yaralanma şeklinin "dış yan taraftan gelen ezilme" olduğunu belirten Kalem, "Leğen kemiğinde buna bağlı bir kapanması vardı. Zaten bunu düzeltip tespitini yaptık. Muhtemelen yandan bir baskı altında kalmış, cenin pozisyonunda kaldığı için de korunduğunu düşünüyorum." diye konuştu.



Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda çalışma yürüten AFAD, Kömür İşletmeleri AŞ, JAK ve Dilovası Belediyesi ekipleri, depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e ulaşmıştı. Ölmez, tedavi için Ankara'ya getirilmişti.