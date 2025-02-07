Depremde kolunu ve bacağını  kaybeden 70 yaşındaki yaşlı adamın sözleri yürek yaktı

Depremde eşi ve oğlunu kaybeden Mevlüt Nedirli, 5 gün boyunca beton blokların altında yaşam savaşı verdi. Nedirli, kurtarma ekipleri ve oğlunun yardımıyla enkazdan çıkarıldı. Enkazdan çıkarıldığında bilinci yerinde olan ve hastaneye kaldırılan yaşlı adamın günlerce sıkışan sağ kolu ve sağ bacağı, kangren olduğu için kesilmek zorunda kaldı.

''KENDİ İDRARIMI İÇMEK ZORUNDA KALDIM''

Depremde yaşadıklarını anlatan Mevlüt Nedirli, "Her şey birkaç saniye içinde oldu. Bir anda kendimi karanlıkta buldum. Hareket edemiyordum ama nefes alabiliyordum. Günlerce aç susuz kaldım. Hayatta kalmak için kendi idrarımı içmek zorunda kaldım. Vücudum yavaş yavaş hissizleşiyordu ama umudumu hiç kaybetmedim" dedi.

''6 ÇOCUĞUM VARDI, İKİSİ TOPRAK OLDU''

Protez bacak ve kol, ayrıca kendisine uygun konteyner için destek bekleyen Nedirli, sözlerine şu şekilde devam etti:

"O gece hanımı yatak odasına yolladım, ben ise odamda yazı yazmaya gittim. Birkaç sayfa yazdım, sonra uykum gelmeye başladı. Otururken bir bomba patlama sesi duydum ve evin duvarları tren vagonu gibi gidip gelmeye başladı. Bir yandan da dua ediyordum.

Benim vücudum hatılların arasında sıkıştı ve karanlıklar arasında kaldım. Günde 6 kere idrar yaptığımı saydım ve sonra kendi idrarımı içmeye başladım. Biraz rahatlayıp ateşim düşmeye başladı. Oğlum ve dışardaki kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla enkazdan çıkarıldım. Sağ kolum ve sağ bacağımı kaybettim. 6 çocuğum vardı, ikisi toprak oldu, hanım da hayatını kaybetti. Rabbime hamd ediyorum.''