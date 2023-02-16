Enkazdan 56 saat sonra çıkarıldı: 'Ayağım engel oluyorsa kesin'

Adıyaman'da enkazda kalan 13 yaşındaki Esma Demir, kendisini kurtarmaya gelen AFAD gönüllülerine "Beni kurtarmak için ayağım engel oluyorsa kesebilirsiniz." dedi. Ekiplerin 8-9 saat süren çabaları sonucu Esma, ayağı kesilmeden 56 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

Enkazdan 56 saat sonra çıkarıldı: 'Ayağım engel oluyorsa kesin'

'da, Kahramanmaraş merkezli sonrası enkaz altında kalan 13 yaşındaki Esma Demir, onu kurtarmak isteyen gönüllülerine ''Gerekiyorsa ayağımı kesin." dedi.

AFAD arama kurtarma gönüllülerinin ulaştığı Esma Demir'in ayağının iki çekyat arasında sıkıştığı ve üzerinde kolon olduğu görüldü.

Enkazdan 56 saat sonra çıkarıldı: 'Ayağım engel oluyorsa kesin' - 1

Esma, çalışma yapan ekiplere, "Beni kurtarmak için ayağım engel oluyorsa kesebilirsin." dedi.

Ekiplerin 8-9 saat süren çabaları sonucu Esma, ayağı kesilmeden 56 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

Esma'nın dayısı Ahmet Demir, AFAD gönüllülerinin yeğenini kurtarmak için verdiği mücadeleyi ömür boyu unutulmayacağını söyledi.

Ahmet Demir, birçok kez enkaza girmek istemesine rağmen AFAD gönüllülerinin riskli olduğunu belirterek kendisini engellediklerini anlattı.

AFAD gönüllüsü Şavşat Off- Road Dağcılık ve Fotoğrafçılık Kulübü üyeleri 18 kişiyi enkazdan kurtarmayı başardı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...