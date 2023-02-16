Enkazdan 56 saat sonra çıkarıldı: 'Ayağım engel oluyorsa kesin'

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası enkaz altında kalan 13 yaşındaki Esma Demir, onu kurtarmak isteyen AFAD gönüllülerine ''Gerekiyorsa ayağımı kesin." dedi.



AFAD arama kurtarma gönüllülerinin ulaştığı Esma Demir'in ayağının iki çekyat arasında sıkıştığı ve üzerinde kolon olduğu görüldü.

Esma, çalışma yapan ekiplere, "Beni kurtarmak için ayağım engel oluyorsa kesebilirsin." dedi.

Ekiplerin 8-9 saat süren çabaları sonucu Esma, ayağı kesilmeden 56 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

Esma'nın dayısı Ahmet Demir, AFAD gönüllülerinin yeğenini kurtarmak için verdiği mücadeleyi ömür boyu unutulmayacağını söyledi.

Ahmet Demir, birçok kez enkaza girmek istemesine rağmen AFAD gönüllülerinin riskli olduğunu belirterek kendisini engellediklerini anlattı.



AFAD gönüllüsü Şavşat Off- Road Dağcılık ve Fotoğrafçılık Kulübü üyeleri 18 kişiyi enkazdan kurtarmayı başardı.

