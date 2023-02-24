Enkazdan çıkan dev servetin sahibi ortaya çıktı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kuyumculara altın verdiği öğrenilen İbrahim Zabun'un dairesinin bulunduğu apartmanın enkazından çıkan altın kemerlerin her birinin ise 10 bin dolan olduğu öğrenildi.



Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nde bulunan altınlar yaşaması durumunda İbrahim Zabun'a aksi durumda ise mirasçılarına verilecek. Mirasçılarının da çıkmaması durumunda ise altın kemerlerin 5 yıl sonra Milli Emlak'a devredileceği öğrenildi.

