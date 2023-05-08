Enkazdan çıkarılan 1823 çocuk ailesine teslim edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 08 Mayıs 2023 itibarıyla refakatsiz çocuklarla ilgili kayıt, tedavi ve aile birleştirme çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1914 çocuğumuz kayıt altına alınmıştır. Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1823 çocuk ailesine teslim edilmiştir. 22 çocuğumuzun hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip edilmektedir. Tedavisi tamamlanan 58 çocuğumuz ise bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. Çocuk bakım kuruluşlarında olup kimliği henüz bilinmeyen 2 çocuğumuz bulunmaktadır. Kayıtlarımızda olan 11 çocuğumuz hastanede tedavisi devam ederken vefat etmiştir. Ayrıca Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülüne yapılan ihbarlar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde 546 çocuğumuzun vefat ettiği tespit edilmiştir" denildi.