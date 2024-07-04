Enkazdan doğan aşk!

Enkazdan çıkarıp, hayata tutunması sağlandı. 1 yıl sonra ise hayat arkadaşı oldu.



Ankara İtfaiyesi eri Cebrail Sarsılmaz, 6 Şubat depremlerinde, Kahramanmaraştaki Müjde Apartmanı'nın enkazından kurtardığı Sinem Kaynak ile evlendi.



Cebrail Sarsılmaz ve Sinem Kaynak çiftinin nikahları Keçiören Belediyesi Aşık Veysel nikah salonunda kıyıldı.



Sarsılmaz, "Farklı ve anlatılamayacak bir duygu. Trajik bir olaydan böyle mutlu bir sona kavuştuk." dedi.



Gelin Sinem Kaynak, enkazdan çıkarılan şanslı kişilerden olduğunu söyledi. Kaynak, "Hayat bizi birleştirdi. Hem kendi kayıplarımız hem diğer kayıplar için üzgünüz ancak hayat devam ediyor, mutluyuz." dedi.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çifti tebrik etti.. İtfaiye eri Sarsılmaz, depremde arama kurtarma çalışmalarında 13 gün görev aldı. Sinem Kaynak ve kardeşini enkazdan canlı olarak çıkarmıştı.