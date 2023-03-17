Enkazdan kurtarılan 2 bebek, 39 gün sonra ailelerine kavuştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, arama - kurtarma ekipleri tarafından enkazdan kurtarılan 2 bebek, Mersin'e gelen ailelerine 39 gün sonra kavuştu.

Enkazdan kurtarılan 2 bebek, 39 gün sonra ailelerine kavuştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurtarma ekiplerince enkazdan kurtarılan bebekler, DNA testlerinin ardından ailelerine teslim ediliyor.

Hatay'da yaşayan Ayşe ve Orhan Ertem çiftçinin 56 günlük bebeği Hazal ile yabancı uyruklu Meram El Dabul ile Muhammed Al Haddet'ın 4 aylık bebekleri Bessao Al Haddet da altında kaldı.

Yapılan arama - kurtarma çalışmalarında 2 de bulundukları yerden sağlıklı bir şekilde çıkartılıp, Mersin Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Aileler 39 gündür çocuklarını ararken, Mersin'den gelen mutlu haberle sevindi. Çocuklarının Davultepe Çocuk Evleri Sitesi'nde olduğunu öğrenen aileler, bugün Mersin'e gelerek DNA testi yaptırdı. Yapılan test sonucunda çocukların, ailelerin olduğu belirlenirken, kendilerine teslim edildi.

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