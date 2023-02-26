Enkazdan ölen kızının akıllı saatinden mesaj göndererek kurtuldu

"ÖNCELİĞİMİZ ORADAN CANLI ALMAKTI"



Sibel Kaya'yı kurtardıkları günün doğum gününe denk gelmesini 'Arkadaşlarımın hediyesi' olarak ifade eden 8 yıllık madenci Muhammet Kaya, "Soyadımız aynı, oradaki insanlar 'Akrabanız mıydı? Özel olarak mı geldiniz?' gibi soruları oldu. Öyle bir şey yok dedik. Biz buraya 1 tane de olsa sağ salim insan çıkarmak için geldiğimizi anlattık. Özel olarak enkaza gitmedik. Bize koordinasyon merkezinden verilen enkaza gittik. Bizde öncelik iş güvenliğidir. Ocaktan çıkan en değerli varlık madencidir. Orada da çıkardığımız en değerli varlık canlı insanlardı. Bütün arkadaşlar iş güvenliğini ikinci safhaya itmiştir. Önceliğimiz kendi canımızdan feragat ederek oradan bir canlı almaktı" diye konuştu.

"BURAYA GİRİLMEZ DEDİLER"



Adıyaman'da görev yapan 4 yıllık madenci Görkem Yıldız, artçı depremler nedeniyle çökme riskine karşın diğer ekiplerin 'Buraya girilmez, burada canlı yok' dediği enkazda 13 saat süren çalışmayla 102 saat sonra Ayfer Komşu ve çocuğu Yağız Komşu'yu (4) sağ kurtardıklarını söyledi. Aileden 2 kişinin vefat ettiğini, 2 kişiyi enkazdan kurtardıklarını belirten Yıldız, "İlk sesi duyduğumuzda yorgun, bitkindik. 48 saatten beri o bölgede çalışıyorduk. Sesi duyduğumuzda sanki bize enerji gelmiş gibi oldu, sonuçta canı kurtarmak. Ulaşabildiğimiz kadar erken ulaşıp ambulansa teslim ettik" dedi.