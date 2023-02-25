Enkazdan sağ çıkan 10 yaşındaki Mukaddes günlerdir kayıp

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Bakanlıkta kurulan merkez tarafından ABS Afet Yönetim Modülü ve diğer bilgi kaynakları kullanılarak çocukların aile/yakınlarına ulaşılabilmesi için tarama/eşleştirme çalışmaları yapılıyor.

Tarama-eşleşme çalışmaları kapsamında eşleşme olması halinde aileye ulaşılıyor. Aile ve yakınlarını sunduğu kanıtlayıcı bilgi ve belgelerle çocuğun teslimi tutanakla gerçekleştiriliyor.