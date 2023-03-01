Enkazdan sağ çıkan Sude Lal Öcal'dan haber alınamıyor

Enkazdan yaralı olarak kurtarıldı. Bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi, üniversite öğrencisi Sude'yi arıyor



Öcal ailesi depreme Hatay'ın Antakya ilçesindeki evlerinde yakalandı. 52 yaşındaki Mehmet Nasif ve 40 yaşındaki Yasemin Öcal çifti ile 3 kızı, 33 saat sonra enkazdan yaralı kurtarıldı.



Öcal çifti ile 15 ve 7 yaşlarındaki 2 kızları, Adana Şehir Hastanesi'nde 18 gün tedavi gördükten sonra taburcu edildi ancak büyük kızları 19 yaşındaki Sude Lal Öcal'dan bir daha haber alınamıyor.

"İLK ÖNCE KIZIMI KURTARIN DEDİM"



Depremin ardından 33 saat sonra enkazdan kurtarılan anne Yasemin Öcal, "Sude, enkaz altında nefes alamadığını söylüyordu. Panik atağı da vardı. O yüzden ilk önce durumunun kötü olduğunu tahmin ettiğim Sude'yi çıkarmalarını istedim. Önce Sude, sonra Nisa ardından Beren enkazdan çıkarıldı. Sıra bana geldi. Parmaklarım ve kolum enkazda sıkışmıştı. Beni de çıkarmayı başardılar. İlk gördüğüm şey; gökyüzü oldu. Hemen çocuklarımı sordum, gösterdiler. Hastaneye aynı ambulansla götürmelerini istedim. Fakat ambulanslarla aynı hastaneye götürüleceğimizi söylediler." diyerek yaşadıklarını anlattı.

