Enkazdan sağ çıkan Sude Lal Öcal'dan haber alınamıyor

Enkazdan yaralı olarak kurtarıldı. Bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi, üniversite öğrencisi Sude'yi arıyor
Öcal ailesi depreme Hatay'ın Antakya ilçesindeki evlerinde yakalandı. 52 yaşındaki Mehmet Nasif ve 40 yaşındaki Yasemin Öcal çifti ile 3 kızı, 33 saat sonra enkazdan yaralı kurtarıldı.
Öcal çifti ile 15 ve 7 yaşlarındaki 2 kızları, Adana Şehir Hastanesi'nde 18 gün tedavi gördükten sonra taburcu edildi ancak büyük kızları 19 yaşındaki Sude Lal Öcal'dan bir daha haber alınamıyor.
"İLK ÖNCE KIZIMI KURTARIN DEDİM"
Depremin ardından 33 saat sonra enkazdan kurtarılan anne Yasemin Öcal, "Sude, enkaz altında nefes alamadığını söylüyordu. Panik atağı da vardı. O yüzden ilk önce durumunun kötü olduğunu tahmin ettiğim Sude'yi çıkarmalarını istedim. Önce Sude, sonra Nisa ardından Beren enkazdan çıkarıldı. Sıra bana geldi. Parmaklarım ve kolum enkazda sıkışmıştı. Beni de çıkarmayı başardılar. İlk gördüğüm şey; gökyüzü oldu. Hemen çocuklarımı sordum, gösterdiler. Hastaneye aynı ambulansla götürmelerini istedim. Fakat ambulanslarla aynı hastaneye götürüleceğimizi söylediler." diyerek yaşadıklarını anlattı.
Sude'nin babası Mehmet Nasif de, "Hafif başlayan sarsıntı ile uyandım. Çocuklarıma ve eşime seslendim. Kaçmaya çalışırken deprem şiddetini artırdı. Olağanüstü bir sarsıntıyla bina üzerimize çöktü. Kızlarım ile koridorda enkaz altında kaldım. Eşim ise mutfak bölümünde beton yığınlarının arasında kaldı. Depremde bacağıma kolon düştü. Her artçı sarsıntı ile molozlar biraz daha üzerimize düşüyordu. Saatler ilerledikçe hayatta kalmak için mücadele etmek biraz daha zorlaşmaya başladı. Çocuklarımız bize, 'Bizi buradan kurtarın' diye bağırırken çaresiz kalmak, el uzatamamak; çok kötü bir duyguydu. Allah, bu duyguyu kimseye yaşatmasın. Enkaz altında 33 saat kaldık. Arama-kurtarma ekipleri, gelene kadar arada bir kimsenin bizi kurtarmaya gelmeyeceği düşüncesine kapıldık ama çocuklara yansıtmadık. O anlarda tek motivasyonumuz; çocuklarımızdı. Bu yüzden pes etmedik" diyerek yaşadıklarını anlattı.
Öcal çifti, kızlarının bir an önce bulunmasını istiyor.
"KIZIMIZIN BULUNMASINI İSTİYORUZ"
Mehmet Nasif ve Yasemin Öcal çifti, "Taburcu olup, enkazdan çıkarıldıktan sonra bize müdahale eden sağlık ekiplerine ulaştık; Sude'yi sorduk. Enkazdan çıkarıldıktan sonra ambulansa alınan Sude'nin 2 kez kalbinin durduğu, kalp masajının ardından hayata döndüğü söylendi. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kadar herhangi bir sağlık problemi yaşamadığı da belirtildi. Fakat şu an kızımın akıbeti belirsiz. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nden nereye sevk edildi, bilmiyoruz. Sude'den günlerdir hiçbir haber alamıyoruz. Kızımızın en kısa zamanda bulunmasını istiyoruz" dediler.